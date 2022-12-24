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3 часа назад

Во сколько обойдется костюм для новогоднего утренника

Вечерняя Москва

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору детских новогодних костюмов. «Вечерняя Москва» узнала, на что стоит обращать внимание в первую очередь и каких материалов лучше избегать.

Во сколько обойдется костюм для новогоднего утренника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В ведомстве отметили, что в первую очередь стоит обращать внимание на маркировку одежды, где содержится вся исходная информация — размер, производитель, состав, соответствие техническому регламенту. Если такой информации нет, то лучше от покупки отказаться.

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— Родители нередко забывают об этом, а потом сталкиваются с некачественным товаром — костюм окрашивает кожу, вызывает аллергическую реакцию у ребенка — это может привести к разным видам дерматита, который очень долго приходится лечить. Проверить краску на одежде легко — просто протереть ее влажной салфеткой. Если она окрасится, значит, костюм сделан некачественно, — поясняет детский врач Светлана Овчинникова.

Эксперт также рекомендует не экономить на новогодних костюмах и покупать их в детских или в специализированных магазинах.

— Конечно, на рынке детский костюм обойдется в несколько раз дешевле — примерно в 1500 — 2000 рублей. Однако, как правило, они сделаны очень некачественно, от таких костюмов исходит химический запах, который токсичен. Я бы посоветовала приобретать изделия у отечественных производителей и избегать китайских, — добавила она.

Самые опасные материалы для одежды, по мнению врача, — полиамид, полиэстер, акрил (при большом содержании в изделии). К сожалению, они очень часто присутствуют в детских костюмах. Обезопасить ребенка на 100 процентов не выйдет. Однако по возможности лучше брать костюм, в котором содержится больше натуральных материалов — хлопка, шелка, льна.

— Важно помнить, что новогодние костюмы не предназначены для длительной носки — оптимальное время ношения — три часа, — добавляет Овчинникова.

Прочность материала — не менее важное качество детского костюма. Лучше избегать наряда с большим количеством небольших элементов и из тонких тканей.

Анастасия Ефремова, дизайнер:

— В этом году многие отдают предпочтение отечественным героям, выбирая новогодний костюм для своего ребенка, — это и Иванцаревич, и Водяной, и Змей Горыныч, и даже Колобок! Костюмы животных по-прежнему популярны — девочкам нравятся кошки, а мальчики выбирают волков.

Дети,Светлана Овчинникова,Роспотребнадзор,
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