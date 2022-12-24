Врач назвала 7 самых полезных овощей для детей

Детский врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Эльвира Хлопова рассказала о пользе овощей и составила рейтинг самых полезных. Они должны обязательно присутствовать в детском рационе.

Фото: СОВА СОВА

По последним рекомендациям ВОЗ, ежедневно необходимо есть не менее 400 граммов овощей и фруктов. Оптимальное количество зависит от возраста, пола и уровня физической активности человека. В детском рационе овощи помогают достигнуть, как минимум, двух целей – хорошее пищеварение и иммунитет.

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- Во-первых, овощи — источник клетчатки, необходимой для нормальной и полноценной работы кишечника, стимуляции его перистальтики. Пищевые волокна помогают избежать запоров и дисбактериоза, предупреждают болезни желчных путей и печени, а также гарантируют отсутствие лишнего веса. При наличии таких патологических состояний клетчатка способствует их эффективной коррекции. Особенно много пищевых волокон содержится в капусте, тыкве, кабачках, свекле, моркови. Во-вторых, это богатые источники витаминов, минералов и прочих полезных веществ, - отметила Эльвира Хлопова.

Специалист назвала 7 самых полезных овощей, которые должны присутствовать в рационе ребенка:

- брокколи. Источник селена, магния, калия, кальция, фосфора, железа и цинка, содержит витамины С, РР, Е, К, А;

- цветная капуста. Богата витаминами C, В1, В2, В6, РР, А, содержит натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо. В отличие от белокочанный, цветная лучше переваривается;

- кабачки. При максимальном содержании полезных веществ практически не вызывают аллергии. Обладают мочегонным эффектом и нормализуют работу ЖКТ;

- зеленый лук. Богат витамином С и содержит хлорофилл – вещество, которое необходимо для кроветворения.

- морковь. Источник каротина, она укрепляет детские зубки и нормализует работу ЖКТ;

- свекла. Источник йода, фосфора, многих витаминов. Поддержит сердце и нервную систему малыша, поможет при анемии, нормализует работу ЖКТ;

- тыква. Богата калием, кальцием, железом, содержит невероятное количество каротина. Полезна для пищеварения высоким содержанием клетчатки.

Но не все дети с удовольствием едят овощи, поэтому врач советует проявить фантазию и попробовать карвинг — фигурную резку. Еще лучше, если вырезать предметы вместе с ребенком.

- Опыт показывает, что огурец в форме ёжика и цветы из моркови маленькие дети едят охотнее. Ещё один важный момент — постарайтесь показать ребёнку, как растут овощи. Поездка на дачу, загородный дом и даже выращенное на подоконнике растение сделают овощи и фрукты более привлекательными в глазах ребёнка.

Практически все овощи являются источниками антиоксидантов, которые положительно сказываются на работе всех органов и систем, они защищают клетки организма от агрессивного влияния факторов окружающей среды.