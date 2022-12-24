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1 час назад

Ученые выяснили, какое расстройство психики у ребенка вызывают игры и просмотр видео

Газета.Ruиещё 1

Большое количество экранного времени способствует изменению психики детей, выяснили ученые из Калифорнийского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Adolescent Health.

Какое расстройство психики у ребенка вызывают игры и просмотр видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе приняли участие 9 тыс. детей в возрасте 9-10 лет. На момент начала исследования, согласно заполненным родителями анкетам, дети проводили возле экранов за играми или просмотров видео около 4 часов. В течение двух лет ученые собирали данные о привычках испытуемых, также ученые проводили различные психологические и когнитивные тестирования.

Как оказалось, у 4,4% участников развилось обсессивно-компульсивного расстройство. Вероятность этого возрастала за каждый дополнительный час в день, который ребенок проводил за видеоиграми (на 15%) или просмотром видео, например, на YouTube (на 11%).

По словам ученых, детей, склонных к развитию ОКР, может постоянно тянуть провести время за компьютером или просмотром видео. Все это дополнительно влияет на риск усугубления их компульсивности.

ОКР - это психическое расстройство, которое может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. При ОКР у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии). Он постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий (компульсий).

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