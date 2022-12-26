Педиатр перечислила самые опасные детские игрушки

Всем известно, мужчины — это случайно выжившие мальчики. Всё потому, что детство у многих россиян мужского пола было суровое — они лазили по стройкам, бросали что-то в костёр, играли в войнушку при помощи палок и вообще творили то, от чего сейчас волосы встали бы дыбом. А тут внезапно оказывается, что и обычные игрушки небезопасны для детей. И ладно бы речь шла о мелких и острых деталях, но под запретом оказались даже свистелки и пищалки.

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По словам педиатра Ольги Татаркиной, все игрушки, которые покупаются для детей, должны соответствовать возрасту. Не нужно дарить малышам хлипкие изделия, которые легко сломать (и пораниться с их помощью) или конструкторы с мелкими деталями (пользы от них никакой, а вся мелочь, скорее всего, окажется в труднодоступных местах, в том числе в желудке ребёнка).

«Не лучший подарок для ребёнка любого возраста — оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли, кинжалы достаточно травмоопасны и в детских руках могут стать причиной нанесения серьёзного вреда здоровью как себе, так и окружающим», — добавила эксперт.

Кроме того, не нужно дарить ребёнку новомодные самолётики или квадрокоптеры на радиоуправлении. Мало того, что это буквально одноразовое развлечение (а ещё неоправданно дорогое), так и небезопасное. Ведь любой самолёт или вертолёт легко разбить (и повезёт, если не травмировать кого-нибудь).