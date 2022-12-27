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3 часа назад

Как не превратить новогодний подарок в разочарование для ребенка

FBM.ru

Как сообщает ФАН со ссылкой на слова детского психолога Натальи Искры, взрослым вполне по силам подойти к выбору подарка на Новый Год для ребенка с должным вниманием, чтобы не превратить новогоднее чудо в разочарование.

Как не превратить новогодний подарок в разочарование для ребенка
Фото: FBM.ruFBM.ru

Подарки под елку всегда занимают особое место в жизни каждого ребенка, и дети ждут этого волнующего момента целый год, потому что оно обещает исполнение их желаний.

Обычно подарки родители делят на те, что от “Деда Мороза” и те, что от них и другой родни. Но, по мнению психолога, подарки не всегда способны исполнить желание ребенка, особенно, когда речь идет о модных и дорогостоящих гаджетах, которые не каждый семейный бюджет безболезненно потянет.

Поэтому, чтобы не было слез разочарования, желательно заранее аккуратно обсудить с ребенком предельную стоимость подарка, на которую он может рассчитывать. В этом нет ничего ужасного, потому что современные дети в курсе, что Дед Мороз – персонаж сказочный, а вот родительский кошелек вполне реален и не всегда безразмерен.

Психолог рекомендует дарить от “Деда Мороза” что-то попроще, а от себя то, что хочет ребенок, но с обязательным обсуждением предельной стоимости подарка и объяснением, что материальные возможности у каждой семьи свои.

Дети,
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