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41 минуту назад

Россиянам раскрыли лайфхаки, как правильно давать своему ребенку большие таблетки

Секрет Фирмы

Большая головная боль почти для каждого родителя, когда ребёнок не может проглотить таблетку или капсулу целиком. А ведь иногда тут хоть убейся — нужно пить определённые дозы. Так что, чтобы ваш ненаглядный без проблем принял большую таблетку, есть несколько лайфхаков. Ими поделилась логопед-дефектолог Юлия Покровская.

Как правильно давать своему ребенку большие таблетки
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Сухой порошок трудно глотать не только малышам, но и взрослым. Можно растолочь в одной ложке с помощью другой, потом добавить туда воды. И обильно запить», — добавила эксперт.

Специалист добавила, что этот же раствор малышу можно дать с помощью шприца без иголки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс.

«Тяжелее, когда таблетка в оболочке, которую нельзя открывать (она служит защитой лекарства, чтобы оно начало работать именно в нужном отделе пищеварительного тракта). В таком случае можно сделать небольшой глоток воды, а затем глотать таблетку с большим количеством воды», — обратила внимание Покровская.

При этом запивать лекарства нужно строго водой. Есть исключения, конечно, когда позволительно запить, например, яблочным соком. Но большинство лекарств нельзя запивать молочными продуктами или соками. Вообще при назначении таблеток лучше всегда советоваться с врачом обо всех тонкостях. Если же у ребёнка продолжаются трудности при приёме пищи, необходимо проконсультироваться с логопедом, специализирующимся на коррекции нарушений питания.

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