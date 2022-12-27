Как правильно давать своему ребенку большие таблетки

Большая головная боль почти для каждого родителя, когда ребёнок не может проглотить таблетку или капсулу целиком. А ведь иногда тут хоть убейся — нужно пить определённые дозы. Так что, чтобы ваш ненаглядный без проблем принял большую таблетку, есть несколько лайфхаков. Ими поделилась логопед-дефектолог Юлия Покровская.

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«Сухой порошок трудно глотать не только малышам, но и взрослым. Можно растолочь в одной ложке с помощью другой, потом добавить туда воды. И обильно запить», — добавила эксперт.

Специалист добавила, что этот же раствор малышу можно дать с помощью шприца без иголки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс.

«Тяжелее, когда таблетка в оболочке, которую нельзя открывать (она служит защитой лекарства, чтобы оно начало работать именно в нужном отделе пищеварительного тракта). В таком случае можно сделать небольшой глоток воды, а затем глотать таблетку с большим количеством воды», — обратила внимание Покровская.