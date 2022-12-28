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36 минут назад

Эксперт объяснила, как выбрать сладости в подарок ребенку

Москва24иещё 2

В хорошем детском подарке не должно быть сладостей с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса в составе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

Как выбрать сладости в подарок ребенку
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она добавила, что перечисленные вещества бывают даже в пастиле, зефире и мармеладе, а в целом у сладостей должен быть простой и понятный состав.

"Выбирайте варианты, в которых использованы натуральные загустители – пектин, желатин, агар-агар", – посоветовала Наталья Павлюк.

Также диетолог посоветовала внимательно выбирать сухофрукты. Их можно назвать альтернативой конфетам, однако зачастую туда добавляют консерванты, сахар или его аналоги. Поэтому лучше всего подарить свежие фрукты и ягоды, отметила Павлюк.

В список худших сладостей в детском подарке врач включила карамель и леденцы. При их употреблении сахар долго контактирует с зубами, что увеличивает риск развития кариеса.

Диетолог подчеркнула, что до двух-трех лет сладости детям лучше вовсе не дарить. Так что прежде чем выбирать угощения, стоит посоветоваться с родителями. Ребенку может быть вообще противопоказано сладкое, например, из-за аллергии на определенные вещества или добавки, заключила эксперт.

Ранее педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов рассказал, сколько конфет можно давать детям. По его словам, в 4–6 лет разрешено съесть не более двух штук. Детям от 7 до 10 лет можно дать две-три конфеты, старше 10 – три.

Дети,Исмаил Османов,
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