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4 часа назад

Как уберечь ребенка от травм на ледовых горках

Deita.ruиещё 1

Следующая неделя будет неделей новогодних каникул. Приморскому краю обещают хорошую погоду, солнечную, но не слишком морозную, и наверняка многие жители и гости края вместе с детьми решат посвятить несколько праздничных дней активному отдыху. Одно из популярных зимних развлечений - катание с ледяных горок, что не только весело, но и травмоопасно. ИА DEITA.RU приводит рекомендации спасателей МЧС Приморья, как минимизировать риски на горках.

Как уберечь ребенка от травм на ледовых горках
Фото: Deita.ruDeita.ru

Самое главное правило - горка должна быть ровной, без трещин, ямок, бугорков и. т д. Перед тем, как отправлять детей на горку, родителям следует проверить её целостность. Поэтому кататься нужно только на санкционированных горках, за содержанием которых следят.

Отметим, что в этом году в парке Минного городка не будут организовывать ни катка, ни ледовой горки! Если в январе там появятся зоны для катания, то это исключительно инициатива местных активистов, и нет гарантии, что поверхность горки будут поддерживать в надлежащем состоянии.

На центральной площади традиционный зимний городок с катком и горкой будет.

Второе правило - кататься с горки можно только сидя. Родители обязаны следить, чтобы дети не баловались, катаясь на ногах или на коленях.

Наконец, если на горке несколько человек, нужно выдерживать временной интервал, чтобы те, кто уже скатился вниз, успели отойти на безопасное расстояние.

В непосредственной близости от ледяных фигур, в ледяных лабиринтах и горках нельзя бегать и баловаться, иначе есть риск поскользнуться и получить травму.

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