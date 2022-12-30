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1 час назад

Как родители портят Новый год себе и детям

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Мичиганского университета установили факторы стресса, которым подвергаются взрослые с детьми при подготовке к празднованию Нового года. Подробнее о них исследователи рассказали на сайте университета.

Как родители портят Новый год себе и детям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда опросила 2000 взрослых, имеющих детей. Вопросы касались того, как родители оценивают уровень стресса во время рождественских каникул.

Оказалось, во время праздников стресс только усиливается, причем больше у женщин, чем у мужчин. Так, больше всего родители страдают от финансовых проблем, необходимости сразу совершить множество покупок, перспективы встречаться со всеми родственниками, подготовки праздничного стола.

Каждый пятый респондент также отметил, что желание соответствовать красивой картинке плохо влияет на эмоциональное состояние семьи.

"Многие родители хотят подарить своим детям волшебные воспоминания на долгие годы. Но чрезмерный родительский стресс может добавить напряжения и уменьшить радость. Родители сталкиваются с сильным стрессом, они не могут радоваться - дети копируют это поведение. В итоге Новый год портится и у взрослых, и у детей", - заключили ученые.

Исследователи посоветовали не бежать за идеальной картинкой и обсуждать друг с другом свои проблемы, чтобы сделать праздник по-настоящему веселым.

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