Психолог высказалась о необходимости контролировать подростков

Психолог Ирина Леонова рассказала, нужно ли контролировать подростков.
Ирина Леонова рассказала, что если в младшем возрасте подростку привили правильные ценности, то его не нужно контролировать.
– Мы можем отвечать только сами за себя. Родители в этом контексте могут отвечать только за свои реакции и за то, что они уже к этому моменту вложили в своего ребенка, – объяснила психолог.
Она также отметила, что зачастую дети совершают ошибки, чтобы лучше узнать себя. Психолог объяснила, что уберечь их в такой ситуации не получится.