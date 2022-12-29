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1 час назад

Психолог высказалась о необходимости контролировать подростков

Vse42.ru

Психолог Ирина Леонова рассказала, нужно ли контролировать подростков.

Психолог высказалась о необходимости контролировать подростков
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Ирина Леонова рассказала, что если в младшем возрасте подростку привили правильные ценности, то его не нужно контролировать.

– Мы можем отвечать только сами за себя. Родители в этом контексте могут отвечать только за свои реакции и за то, что они уже к этому моменту вложили в своего ребенка, – объяснила психолог.

Она также отметила, что зачастую дети совершают ошибки, чтобы лучше узнать себя. Психолог объяснила, что уберечь их в такой ситуации не получится.

Дети,Ирина Леонова,
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