Как добавки с железом улучшают умственные способности школьников

Добавки с железом способны повысить интеллект школьников. К такому выводу пришли ученые из Университета Синьхуа, сообщает Nutrients.
В обзорном исследовании ученых принимали участие 1196 участников из пяти стран. Как следует из его результатов, железо положительно влияло на интеллект школьников и подростков, при этом отмечается, что при увеличении дозы железа улучшались и показатели тестов на интеллект.
Уточняется, что заметного влияния на внимание, память или успеваемость в школе выявлено не было.