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1 час назад

Ученые заявили, что добавки с железом улучшают умственные способности школьников

runews24.ru

Добавки с железом способны повысить интеллект школьников. К такому выводу пришли ученые из Университета Синьхуа, сообщает Nutrients.

Как добавки с железом улучшают умственные способности школьников
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В обзорном исследовании ученых принимали участие 1196 участников из пяти стран. Как следует из его результатов, железо положительно влияло на интеллект школьников и подростков, при этом отмечается, что при увеличении дозы железа улучшались и показатели тестов на интеллект.

Уточняется, что заметного влияния на внимание, память или успеваемость в школе выявлено не было.

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