Как купить детскую игрушку и не навредить ребенку

Следует помнить, что выбор игрушки начинается с выбора места ее покупки. Покупать товар в зонах несанкционированной торговли не рекомендуется. В подобных местах можно приобрести товар плохого качества, а предъявить в будущем претензии будет некому.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Лучше всего покупать детские товары в специализированных магазинах, где можно получить консультацию от сотрудников и убедиться в качестве продукции, проверив соответствующие документы. При этом продавец или любой другой сотрудник торговой точки обязан представить сертификат или заверенную печатью и подписью поставщика или продавца копию сертификата.

наименование игрушки;

наименование страны, где изготовлена игрушка;

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;

товарный знак изготовителя (при наличии);

минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости).

способы ухода за игрушкой (при необходимости);

дата изготовления (месяц, год);

срок службы или срок годности (при их установлении);

условия хранения (при необходимости). На самой игрушке или упаковке должна быть маркировка, которая содержит:

Кроме того, чтобы не навредить психике ребенка, стоит обратить внимание на возрастные ограничения. Убедитесь, что выбранная игрушка подходит ребенку по возрасту.