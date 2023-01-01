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2 часа назад

Как купить детскую игрушку и не навредить ребенку

2x2.su

Следует помнить, что выбор игрушки начинается с выбора места ее покупки. Покупать товар в зонах несанкционированной торговли не рекомендуется. В подобных местах можно приобрести товар плохого качества, а предъявить в будущем претензии будет некому.

Как купить детскую игрушку и не навредить ребенку
Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Лучше всего покупать детские товары в специализированных магазинах, где можно получить консультацию от сотрудников и убедиться в качестве продукции, проверив соответствующие документы. При этом продавец или любой другой сотрудник торговой точки обязан представить сертификат или заверенную печатью и подписью поставщика или продавца копию сертификата.

На самой игрушке или упаковке должна быть маркировка, которая содержит:
  • наименование игрушки;
  • наименование страны, где изготовлена игрушка;
  • наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
  • товарный знак изготовителя (при наличии);
  • минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости).
  • способы ухода за игрушкой (при необходимости);
  • дата изготовления (месяц, год);
  • срок службы или срок годности (при их установлении);
  • условия хранения (при необходимости).

Кроме того, чтобы не навредить психике ребенка, стоит обратить внимание на возрастные ограничения. Убедитесь, что выбранная игрушка подходит ребенку по возрасту.

Также следует обратить внимание на форму и материал, из которого сделана игрушка. Материал должен быть безопасным и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек». От изделия не должно исходить неприятного запаха. Убедитесь, что игрушка не имеет острых выступающих частей, острых углов, о которые может пораниться ребенок, особенно если он совсем маленький.

Дети,
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