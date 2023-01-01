Родителям дали советы, чем занять ребенка утром 1 января

Дети после празднования Нового года, как правило, просыпаются раньше всех и полными сил. Родителям назвали несколько способов занять детей утром 1 января.

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Иногда отвлечь ребенка на некоторое время сможет включенный телевизор и мультики. Важно, чтобы громкость прибора не беспокоила сон родителей. Если есть возможность, желательно устроить просмотр мультфильмов в другой комнате.

Другим вариантом выиграть больше времени на сон являются раскраски. Родителям советуют выбирать с наклейками, чтобы у ребенка была возможности переключаться время от времени с одного вида деятельности на другой.