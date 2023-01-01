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1 час назад

Родителям дали советы, чем занять ребенка утром 1 января

Слово и Дело

Дети после празднования Нового года, как правило, просыпаются раньше всех и полными сил. Родителям назвали несколько способов занять детей утром 1 января.

Родителям дали советы, чем занять ребенка утром 1 января
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Иногда отвлечь ребенка на некоторое время сможет включенный телевизор и мультики. Важно, чтобы громкость прибора не беспокоила сон родителей. Если есть возможность, желательно устроить просмотр мультфильмов в другой комнате.

Другим вариантом выиграть больше времени на сон являются раскраски. Родителям советуют выбирать с наклейками, чтобы у ребенка была возможности переключаться время от времени с одного вида деятельности на другой.

Наличие дома компьютера или ноутбука позволит отвлечь ребенка играми. Они могут быть просто веселыми или развивающими, но наверняка завладеют вниманием ребенка на несколько часов. Главное не злоупотреблять таким способом отвлечения и дозировать время, которое он проводит перед экраном, передает Федеральное агентство новостей.

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