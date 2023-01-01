Психолог дала советы, как провести школьные каникулы

«Но праздники длятся всего 10 дней и потом волей-неволей приходится входить в обычный режим. Обычно у всех за пару дней это получается. Если у родителей получается соблюдать режим дня, приближенный к режиму их обычной жизни, то это, конечно, лучше для нервной системы и их, и детей. Если нет, значит, в конце праздников всех ждет стресс и пара неприятных дней. Кому что легче пережить, решайте сами», — резюмировала Зиновьева.