Психолог Наумова: избежать стресса от работы в праздники поможет оптимизм и правильный отдых

Чтобы избежать стресса от работы в новогодние праздники, следует соблюдать режим сна, украсить свое рабочее место новогодними атрибутами, а также отдельно выделить для себя положительные стороны данной ситуации. Эти и другие советы дает психолог-консультант, коуч, резидент Opora Woman Эльвира Наумова.

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«Подумайте и составьте для себя список всех плюсов работы в праздничные дни, у каждого он будет свой. Работа в выходные и праздники неплохо оплачивается или премируется. <…> Относитесь к себе бережнее, соблюдайте режим сна и отдыха», — отметила психолог в интервью RT.

Она подчеркивает, что оптимистичный настрой к работе создает цель и мотивацию, которые и помогают успешно справляться с работой в праздничные дни. Тем более, после работы всегда наступают выходные дни, которые также поддерживают оптимизм. Наумова советует заранее спланировать отдых, чтобы мозг понимал, что после работы его ждет награда.

Довести дело до конца помогут мелкие цели, передают «Дни.ру». При апатии психолог Ольга Радзюк советует посетить специалиста, сообщает «Утро.ру».