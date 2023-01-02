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2 часа назад

Артистизм и раскрепощенность: как развить эти качества у ребенка

WomanHit.ru

Своими советами, как ребенку научиться преодолеть волнение, быть раскрепощенным на сцене и проявлять артистизм, певец Алекс Анохин поделится с родителями будущих артистов

Артистизм и раскрепощенность: как развить эти качества у ребенка
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Волнение на сцене или перед выступлением можно считать естественной реакцией организма. Людей, которые не волнуются в подобной ситуации, наверное, не существует. По крайней мере я за свою артистическую карьеру с такими людьми никогда не сталкивалась. Волнение — это нормально, потому что какой-то процент волнения должен у артиста присутствовать обязательно. Главное заключается в том, чтобы помочь себе справиться с волнением.

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Эксклюзивных способов как справиться с волнением или стеснением у ребенка нет. Поэтому чаще всего прибегают к методам, которые помогают взрослым артистам бороться со страхом сцены. Своим ученикам я обычно рекомендую побыть перед выходом на сцену в одиночестве, подумать о том, что им предстоит, сконцентрироваться — ни в коем случае не бегать, не прыгать и не шуметь. Для того, чтобы успокоиться и настроиться на нужную волну, можно попробовать дыхательные упражнения или упражнения для тренировки дикции.

Стеснение появляется у малышей в раннем возрасте. Впервые с ним можно столкнуться между годом и двумя — в это время малыши делают первые попытки ходить, начинают говорить. Чтобы ребенок не рос застенчивым и скрытным, не стоит его ограничивать в познании окружающего мира. Наоборот, необходимо всячески поощрять его знакомство с миром и его старания. Берите его с собой в гости, в различные поездки на природу и путешествия. Поощряйте общение своего малыша со сверстниками, так как это способствует формированию гармоничной личности, а также содействует развитию речевого аппарата, появлению навыков общения и является лучшей профилактикой развития стеснительности.

Отличным способом справится с детской стеснительностью может быть просмотр детских мультфильмов или чтение книжек, где главные герои учатся быть смелыми и решительными.

Если мы говорим об артистизме и раскрепощенности, то тут можно посоветовать проверенный веками способ — заучивать с детьми стихи, разучивать песенки и исполнять их на публике: устраивать домашние концерты для бабушек, дедушек и других родственников. Когда малыш станет старше, можно отдать его в театральную студию и школу актерского мастерства. Недооценивать важность такого рода обучения не стоит даже в том случае, когда вы не планируете делать из своего ребенка профессионального артиста. Театральная студия действительно помогает любому ребенку раскрепоститься, стать увереннее в себе, научиться себя подавать, а также развить творческие способности, улучшить память и стать более артистичным, коммуникабельным, открытым и дружелюбным.

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