Как справиться со страхом выхода из декрета

После нескольких лет декрета женщине порой сложно снова вернуться в коллектив и в работу — сказывается неуверенность в себе. Многим бывает проще родить ещё одного ребёнка, чем вернуться к трудовым будням. О том, как победить страх выхода из декрета, «Мосленте» рассказала эксперт по выстраиванию маркетинговых стратегий в социальных сетях Элеонора Тюрина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, в декрете женщина полностью отдаётся материнству — остальные роли уходят на второй план. Соответственно, она перестаёт зарабатывать деньги и начинает в полной мере зависеть от мужа. Постепенно мамочки забывают свой предыдущий опыт, зато приобретают страхи. Ещё больше сомнений у тех, кто не успел сделать карьеру до материнства.

Ситуация похожа на замкнутый круг, а трудности кажутся непреодолимыми. Многие женщины находят выход в новой беременности, то есть в том, где они уже чувствуют себя уверенно и всё знают. Тюрина уверена, что это лишь самообман.

Она объяснила, что неуверенность в себе появляется из-за страха совершить ошибку и неизвестности. А между тем мамочки в декрете могут параллельно получать образование или подрабатывать онлайн. Важно просто не листать ленту в соцсетях, а собраться и заняться делом.

Эксперт посоветовала тем, кто не знает, чем лучше заняться, вспомнить интересы, существовавшие до декрета. Стоит покопаться в себе и найти то, что делает вас счастливой. Всё-таки помогать близким можно только тогда, когда человек доволен своей собственной жизнью. Причём стоит развиваться и реализовывать свой потенциал во всех сферах жизни, а не зацикливаться на чём-то одном.