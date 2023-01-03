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52 минуты назад

Как организовать безопасный отдых детей на каникулах

Мослента

Советы по организации безопасного отдыха для детей в период новогодних каникул россиянам дала психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. Ее процитировала «Газета.Ru».

Как организовать безопасный отдых детей на каникулах
Фото: МослентаМослента

«Приглашайте в гости друзей ребенка. Предлагая свой дом для времяпрепровождения подростков, вы ликвидируете риск чужой компании, людей, которые могут подбить вашего ребенка на плохие поступки», — отметила Челышева.

Она предложила вступить в «заговор» с родителями других детей и организовывать отдых компании подростков по очереди, что также снизит риск детей «влипнуть» в неприятную ситуацию.

Важным моментом, по мнению психолога, является совместное планирование свободного времени. «Не просто "я считаю, ты должен пойти в музей", "я взяла тебе билеты в театр", "это нужно прочитать, а это просмотреть". Такая директива не принимается ребенком, даже если все эти активности ему интересны. Обязательно нужно спросить, как именно он хочет провести каникулы», — посоветовала специалист.

В планировании следующего дня также поможет «правило трех дел». «Спрашиваем, во сколько подросток собирается проснуться и объясняем, что есть шесть вариантов дел, из них он может выбрать три, которые обязательно сделает после пробуждения в течение дня», — предложила психолог. Она подчеркнула, что такой способ работает гораздо лучше, чем навязывание ребенку дел вроде уборки или мытья посуды: выбирая, ребенок понимает, что на нем лежит ответственность, и не испытывает желания возмутиться.

Ранее советы по проведению новогодних каникул у школьников дала психолог Екатерина Зиновьева. Она отметила, что длинные праздники — идеальное время для путешествий, прогулок с детьми, катания с горок, встреч с друзьями, походов в гости, просмотра фильмов, различных игр и любых других нерутинных дел.

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