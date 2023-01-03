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59 минут назад

Названы самые вредные сладости для детей

Lenta.ruиещё 3

Врач-педиатр Елена Игринева в беседе с RT рассказала, сколько сладкого можно ребенку, и перечислила самые вредные сладости для детей.

Названы самые вредные сладости для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Худшими сладостями Игринева назвала леденцы, ириски и жевательные конфеты. По словам врача, они медленно растворяются и прилипают к зубам, что может привести к разрушению эмали и развитию кариеса.

Такие сладости стоит заменить полезными аналогами, изготовленными из натурального плодово-ягодного сырья, отметила педиатр. К таким относятся мармелад, зефир, пастила.

Специалист предупредила, что если ребенок съест много сладкого, у него может развиться аллергическая реакция. По словам Игриневой, в среднем ребенок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы.

При этом, детям с ожирением, атопическим дерматитом и сахарным диабетом необходимо исключить или ограничить употребление сладкого по согласованию с лечащим врачом. Сладости рекомендуется заменять ягодами, овощами, фруктами, орехами и молочными продуктами — натуральным йогуртом или творогом, посоветовала врач.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали положить в новогодние сладкие подарки зефир и пастилу, поскольку в составе этих сладостей присутствуют яичные белки и пюре фруктов. Сладкие подарки для детей родителям рекомендовали не покупать, а собирать самостоятельно.

Дети,Роспотребнадзор,
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