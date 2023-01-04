Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Родителям объяснили, почему не надо сажать детей за уроки на каникулах

Секрет Фирмыиещё 2

К середине новогодних каникул, когда все салаты доедены, подарки подарены, а залипать в сериалы уже нет сил, некоторые родители решают, что пора проводить время с пользой. Они пытаются усадить своих чад за уроки и очень удивляются, если ребёнок воспринимает их порыв в штыки. Психолог Юлия Челышева объяснила, почему пытаться нагружать детей учёбой на каникулах — плохая идея.

Почему не надо сажать детей за уроки на каникулах
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На самом деле всё просто. Достаточно поставить себя на место ребёнка, для которого каникулы посреди напряжённого учебного года — это что-то вроде отпуска для взрослых.

Вот и представьте: вы готовились к отпуску, предвкушали свободу от повседневных дел и вдруг на четвёртый день отдыха вам прилетает рабочая задача. Уверены, что приметесь за неё с энтузиазмом? Так-то.

«Отдых — это тоже деятельность. Досуг без учёбы — это хорошее время для разгрузки мозга, стабилизации психики и ослабления когнитивных действий», — сказала психолог «Газете.ru».

Она посоветовала убрать из расписания ребёнка на каникулах все обучающие задачи — всё, что касается уроков, чтения, письма.

Дети,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители