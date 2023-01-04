Почему не надо сажать детей за уроки на каникулах

К середине новогодних каникул, когда все салаты доедены, подарки подарены, а залипать в сериалы уже нет сил, некоторые родители решают, что пора проводить время с пользой. Они пытаются усадить своих чад за уроки и очень удивляются, если ребёнок воспринимает их порыв в штыки. Психолог Юлия Челышева объяснила, почему пытаться нагружать детей учёбой на каникулах — плохая идея.

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На самом деле всё просто. Достаточно поставить себя на место ребёнка, для которого каникулы посреди напряжённого учебного года — это что-то вроде отпуска для взрослых.

Вот и представьте: вы готовились к отпуску, предвкушали свободу от повседневных дел и вдруг на четвёртый день отдыха вам прилетает рабочая задача. Уверены, что приметесь за неё с энтузиазмом? Так-то.

«Отдых — это тоже деятельность. Досуг без учёбы — это хорошее время для разгрузки мозга, стабилизации психики и ослабления когнитивных действий», — сказала психолог «Газете.ru».