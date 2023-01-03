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1 час назад

Россиянам рассказали, как ограничить ребенка в сладостях, не обижая его

Секрет Фирмы

Новый год — это особенно желанная пора для малышей. Ведь в эту пору и родители с работы приносят конфеты, и в детских садах и школах угощают. В общем, сладости повсюду. И важно не упустить момент, когда ваше чадо попросту может переесть — ведь сладкое в больших количествах может быть опасно для неокрепшего организма. Поэтому для ребёнка нужно установить правило потребления сладкого, но чтобы потом не было обид и травм. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко.

Как ограничить ребенка в сладостях, не обижая его
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Озвучьте или напишите правило и повесьте на холодильник. Звучать оно может по-разному, однако такие запреты "Сладкого есть много нельзя" детям будет сложно понять. Нужна конкретика, например, "Можно съедать по три конфеты в день". На видном месте оставьте полезные сладости, но и на них тоже должны действовать ограничения», — отметила эксперт.

Психолог обратила внимание, что каждый день под ёлку можно класть то количество конфет, которое можно съесть. Так сказать, задать видимую норму.

Маденко посоветовала родителям проявить стойкость и на поддаваться на просьбы ребёнка. Но важно и держать себя в руках и не ругать малыша за попытку нарушить договор. Всё же соблазн велик.

«На вопрос "Можно ещё конфетку?" отвечайте "Можно, но не больше трёх". Это не воспринимается как запрет. Если появилась истеричная нотка — знайте, что это переизбыток эмоций, с которым ребёнок не смог справиться», — пояснила психолог.

Так что вместо нотаций и наказаний лучше предложить чаду интересную игру, которая поможет переключиться и успокоиться.

В целом специалист предложила отвлечь ребёнка с помощью игры в «волшебный» клубочек, который забирает грусть, печаль, злость и обиду, если начать его сматывать.

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