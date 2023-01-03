Как ограничить ребенка в сладостях, не обижая его

Новый год — это особенно желанная пора для малышей. Ведь в эту пору и родители с работы приносят конфеты, и в детских садах и школах угощают. В общем, сладости повсюду. И важно не упустить момент, когда ваше чадо попросту может переесть — ведь сладкое в больших количествах может быть опасно для неокрепшего организма. Поэтому для ребёнка нужно установить правило потребления сладкого, но чтобы потом не было обид и травм. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко.