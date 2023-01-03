Как увлечь ребенка музыкой (и зачем это нужно делать)

Актер театра и кино Семен Якубов, который также занимается преподаванием актерского мастерства в детской творческой студии, дал практические советы из личного опыта.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В том, чтобы увлечь ребенка музыкой, на самом деле, нет ничего сложного. Особенно если семья музыкальная, родители то и дело дома, в машине, на отдыхе слушают какие-то музыкальные произведения, у них есть любимые исполнители, они любят напевать понравившиеся песни. Для ребенка, который растет в подобной атмосфере, музыка является само собой разумеющейся вещью, которая постоянно звучит рядом. Про такого ребенка с уверенностью можно сказать, что, став старше, он выберет то музыкальное направление, которое ему будет ближе всего, начнет самостоятельно слушать музыку, выбирать то, что ему нравится.

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Поэтому если вам хочется, чтобы ваш отпрыск увлекался музыкой, не скрывайте от него своих музыкальных пристрастий, приобщайте его к классическим произведениям, давайте слушать рок, эстраду, поп-музыку. Рассказывайте о тех исполнителях или произведениях, которые произвели на вас наибольшее впечатление. Можете не сомневаться, такие вещи хорошо запоминаются и откладываются где-то в подсознании. Таким образом часто происходит и формирование музыкального вкуса.

Вообще, музыка, прослушивание любимых хитов и исполнителей — это одно из самых распространенных увлечений, которое, как говорят, психологи прекрасно снимает стресс и помогает перестроить работу мозга.

Слушают музыку практически все, но не все получают музыкальное образование и выбирают профессию так или иначе, связанную с ней. Если хотите выявить способности малыша и в дальнейшим отдать учиться музыке, его необходимо привести на прослушивание в музыкальную школу в возрасте 5—7 лет. Обычно там просят ребенка исполнить любимую песенку, пропеть ноты или повторить мелодию, сыгранную преподавателем. Также оценивается способность к восприятию музыки, эмоциональные реакции и чувство ритма.

Как понять, стоит ли приводить ребенка на прослушивание в музыкальную школу?

Здесь можно однозначно ответить — стоит в любом случае! Даже если вам кажется, что у ребенка нет слуха, но при этом он любит что-то самозабвенно напевать или танцевать. По статистике, полным отсутствием слуха страдает только 5% населения земли, остальные 95% его имеют, поэтому могут его развивать. Ребенок может неправильно исполнять мелодии дома, при этом после занятий в музыкальной школе у него обнаруживается абсолютный слух. Происходит это потому, что не «сведены» вместе две дорожки — голос и внутренний слух. Поэтому пение или попадание в ноты — не единственный признак наличия у ребенка музыкальных способностей.

На что следует обратить внимание родителям музыкально одаренных детей?

- Ребенок интересуется музыкой — слушает, эмоционально реагирует на любимые песни, узнает мелодии, исполнителей.

- Старательно подпевает маме или вокалисту.

- С удовольствием танцует и двигается под музыку.