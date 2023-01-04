Эпидемиолог оценил возможность возникновения в России пандемии гриппа

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале циркулирования в России варианта гриппа B, отметив, что тот постепенно вытеснит грипп типа A. Он также оценил возможность возникновения в стране пандемии гриппа, выразив уверенность в том, что этого не произойдет, сообщает ТАСС.

«На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. Про А больше говорят, потому что он бывает пандемический. В не бывает пандемический», — заявил специалист.

Он пояснил, что грипп B циркулирует уже долгое время, разные варианты которого вытесняют друг друга.