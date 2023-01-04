Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Эпидемиолог оценил возможность возникновения в России пандемии гриппа

Lenta.ru

Эпидемиолог оценил возможность возникновения в России пандемии гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале циркулирования в России варианта гриппа B, отметив, что тот постепенно вытеснит грипп типа A. Он также оценил возможность возникновения в стране пандемии гриппа, выразив уверенность в том, что этого не произойдет, сообщает ТАСС.

«На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. Про А больше говорят, потому что он бывает пандемический. В не бывает пандемический», — заявил специалист.

Он пояснил, что грипп B циркулирует уже долгое время, разные варианты которого вытесняют друг друга.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3 процента. Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3 процента. По данным ведомства, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 — 60,8 процента.

Дети,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители