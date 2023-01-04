Почему важно читать детям сказки

Новогодние праздники — самое время, чтобы уделить внимание семье и детям. Но бегать по снегу весь день может быть утомительно, особенно когда за окном погода не задалась, поэтому есть и более спокойная альтернатива — чтение сказок.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Психолог Юлия Токарчук рассказала, почему совместное чтение — это всегда прекрасная идея и какую книжку лучше всего выбрать для зимнего настроения.

Многие родители недооценивают чтение сказок детям, избавляя себя от этой обязанности, стоит только малышам научиться читать самим. Но на самом деле суть-то в совместном времяпровождении.

Когда родитель читает сказку своему ребёнку, он постепенно налаживает связь, которая начинает растягиваться и истончаться с взрослением малыша.

Во время чтения всегда можно обсуждать происходящее в книге, указывая на важные места и объясняя непонятные моменты, используя этот процесс для воспитания. Всегда можно рассказать, почему герой поступил так и не иначе и что нужно делать в таких случаях. А наводящие вопросы по теме научат ребёнка думать самостоятельно, рассуждать и строить модели ситуаций.

Если выбрать не простую сказку, а новогоднюю, то можно поддержать дополнительное праздничное настроение у ребёнка. Для этого можно взять классические варианты «Снежная королева», «Зима в Простоквашино», «Щелкунчик» и личный выбор Токарчук — «Механический дед Мороз» и «Рождество в домике Петсона».

«Эти книги демонстрируют гармоничную модель детско-родительских отношений, учат дружбе, взаимопомощи, поиску нестандартных решений и, конечно, оставляют место волшебству и чудесам», — заявила психолог.