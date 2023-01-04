Вид ремонта для развития творческих способностей ребенка

Вид ремонта, который помогает в развитии творческих способностей ребенка «Мосленте» раскрыли Дмитрий и Виктория Бодяк и их дочь Вероника. По их словам, для этого детскую комнату нужно сделать в светлых оттенках, чтобы осталось место для творческих воплощений.