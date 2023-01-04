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57 минут назад

Врач рассказала, сколько сладкого в день можно есть детям

РИА "ФедералПресс"

Врач-педиатр Елена Игринева назвала россиянам количество сладкого, которое дети могут съедать ежедневно без вреда для здоровья.

Врач рассказала, сколько сладкого в день можно есть детям
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Детям до двух лет лучше вообще убрать сахар из рациона. Для трехлетних детей суточная норма не должна быть больше 15 граммов, а в возрасте четыре-шести лет – 20 граммов», – говорит педиатр Елена Игринева.

Чтобы взрослым было понятно визуально, сколько сладостей они могут дать детям, врач перечислила конкретное количество продуктов: 20 граммов сахарозы – это пять леденцов, четыре кусочка шоколада или один творожный сырок.

Без вреда для здоровья малышу дошкольного возраста можно съесть в течение дня лишь одну вкусность на выбор, например две шоколадные конфеты или одну вафельку, пару кусочков мармелада, порцию пастилы или зефира.

Педиатр Елена Игринева уточнила, что самые лучшие сладости – это зефир, пастила и мармелад, приготовленные из натуральных ягод и фруктовых плодов. Самыми худшими сладостями, по мнению врача, являются ириски, жевательные конфеты и леденцы, пишет RT.

Дети,
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