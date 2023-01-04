Врач рассказала, сколько сладкого в день можно есть детям

Врач-педиатр Елена Игринева назвала россиянам количество сладкого, которое дети могут съедать ежедневно без вреда для здоровья.
«Детям до двух лет лучше вообще убрать сахар из рациона. Для трехлетних детей суточная норма не должна быть больше 15 граммов, а в возрасте четыре-шести лет – 20 граммов», – говорит педиатр Елена Игринева.
Чтобы взрослым было понятно визуально, сколько сладостей они могут дать детям, врач перечислила конкретное количество продуктов: 20 граммов сахарозы – это пять леденцов, четыре кусочка шоколада или один творожный сырок.
Без вреда для здоровья малышу дошкольного возраста можно съесть в течение дня лишь одну вкусность на выбор, например две шоколадные конфеты или одну вафельку, пару кусочков мармелада, порцию пастилы или зефира.
Педиатр Елена Игринева уточнила, что самые лучшие сладости – это зефир, пастила и мармелад, приготовленные из натуральных ягод и фруктовых плодов. Самыми худшими сладостями, по мнению врача, являются ириски, жевательные конфеты и леденцы, пишет RT.