Врач рассказала, сколько сладкого в день можно есть детям

Врач-педиатр Елена Игринева назвала россиянам количество сладкого, которое дети могут съедать ежедневно без вреда для здоровья.

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«Детям до двух лет лучше вообще убрать сахар из рациона. Для трехлетних детей суточная норма не должна быть больше 15 граммов, а в возрасте четыре-шести лет – 20 граммов», – говорит педиатр Елена Игринева.

Чтобы взрослым было понятно визуально, сколько сладостей они могут дать детям, врач перечислила конкретное количество продуктов: 20 граммов сахарозы – это пять леденцов, четыре кусочка шоколада или один творожный сырок.

Без вреда для здоровья малышу дошкольного возраста можно съесть в течение дня лишь одну вкусность на выбор, например две шоколадные конфеты или одну вафельку, пару кусочков мармелада, порцию пастилы или зефира.