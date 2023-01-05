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1 час назад

Врач перечислила основные ошибки в питании детей

Секрет Фирмыиещё 2

Все родители знают, как порой бывает трудно уговорить ребёнка съесть хоть что-то полезное, а не гору шоколадных конфет. Однако при составлении рациона для детей взрослые нередко сами допускают ошибки. Из-за этого ребёнок может недополучать витаминов и вообще терять интерес к еде. Основные огрехи в питании детей перечислила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва.

Врач перечислила основные ошибки в питании детей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Дети часто бывают придирчивы в выборе продуктов. Однако зацикливаться только на том, что нравится ребёнку, не стоит. Иначе возникает одна из типичных ошибок — неразнообразное питание. Диетолог порекомендовала чередовать продукты внутри каждой группы. Например, на завтрак давать ребёнку не только овсянку, но и другие каши — гречку, мультизлаковую. Это касается и белковых продуктов, и фруктов.

«Чем разнообразнее питание, тем больше мы обеспечиваем своих детишек необходимыми витаминами и микроэлементами», — сказала врач.

Как бы мы ни хотели, не все витамины можно получить с едой. Тот же витамин D, к примеру. Селезнёва посоветовала давать его детям дополнительно в виде добавки. Ещё одна частая ошибка — отсутствие режима питания. Часто бывает так, что ребёнок завтракает дома, а в школе почти ничего не ест или перекусывает чем-то не очень полезным. Зато потом отрывается за ужином дома. При таком режиме обеспечить растущий организм всеми необходимыми витаминами невозможно.

В рационе ребёнка непременно должны быть овощи, злаки, мясо, птица, рыба, кисломолочные продукты, фрукты, ягоды и яйца. Детская еда должна быть разнообразной не только по составу, но и по… цвету. Да-да, чем больше цветов на тарелке, тем больше витаминов получает ребёнок. Кроме того, такую еду он будет воспринимать более позитивно, отметила врач.

Дети,
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