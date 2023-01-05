Ортопед объяснила, можно ли детям ходить в валенках

Детям можно носить валенки, но только если это классический советский вариант с галошами. Об этом Москве 24 рассказала детский ортопед, педиатр Светлана Коршунова.

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У валенок не сгибается передняя часть, однако за счет их формы стопа работает в полном объеме, отметила врач. Ноги в такой обуви не потеют и практически не мерзнут (фактически, ее можно сравнить с плотным теплым носком).

Валенки максимально обволакивают. Они постепенно стаптываются под ножку ребенка, превращаясь в своеобразную ортопедическую стельку. Однако внешне остаются одинаковыми, поэтому необходимо сразу подписать правый и левый валенок, чтобы всегда надевать их правильно.

Светлана Коршунова – ортопед, педиатр

Валенки – идеальный вариант для детей, которых пока еще только возят в коляске. Их ноги в обычной обуви очень быстро замерзают, так как ребенок в этот момент практически не двигается, подчеркнула Коршунова.

В целом при выборе детской обуви следует отдать предпочтение моделям с высоким голенищем – оно защитит от попадания снега. Также важно, чтобы подошва была мягкой и хорошо гнулась, подчеркнула врач. Кроме того, Коршунова посоветовала выбирать легкие варианты обуви, так как в тяжелых у ребенка будут быстро уставать ноги.

Также обратите внимание на размер. Чтобы правильно его подобрать, выньте из обуви стельку, приложите к ноге ребенка и оцените расстояние от кончика самого длинного пальца до ее края. Запас в зимних моделях должен составлять от 0,5 до 1 сантиметра, объяснила ортопед.