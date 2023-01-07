Как правильно лечить ребёнка от простуды и гриппа

Холодное время года — это пора сезонных простуд и гриппа, причём увернуться от них сложно. Во время праздников карапузы с удовольствием не вылазят из сугробов, не замечая коварных сквозняков и низкой температуры. А после каникул они отправляются в школу, где тепло, но много детей в закрытом пространстве. Врачи рассказали, как можно обезопасить ребёнка от болезни и что делать, если всё-таки произошла осечка.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы защититься от ОРВИ, нужно почаще мыть руки и лицо, а ещё закрывать нос и рот при кашле и чихании. Пить витаминки и какие-то препараты — бесполезно. От гриппа помогут те же средства, только к ним хорошо бы добавить ношение маски, избегание людных мест и прививку. Правда, совсем маленьким детям придётся делать две, причём с разницей в месяц. Это нужно, чтобы в организм попал актуальный штамм вируса, он же мутирует.

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Если не повезло и ребёнок всё же заболел, то тут нужно тщательно изучить симптомы. При простуде температура начинает ползти выше 37 градусов, но часто держится не более трёх дней, начинается насморк, боль в горле и кашель. Ребёнок не хочет есть, не может нормально спать и становится капризным и раздражительным.

В таких случаях нужно очищать ребёнку кожу, давать пить, промывать нос солевыми растворами, а если заложенный нос не даёт спать, то можно разок пшикнуть в нос спреем, только, правда, разок.

Если температура поднимается выше 38–38,5 градусов, то можно дать ибупрофен или парацетамол. Но раньше не стоит, только если ребёнку тяжело переносить такую температуру.

При гриппе картина немного иная. У ребёнка появляются признаки отравления, у него ломит всё тело, а температура сразу подскакивает выше 38,5 градусов и долго держится. У него болит голова, сильный озноб и слабость. Насморка и кашля нет, но он потом, через пару-тройку дней может появиться, причём сухой и выматывающий.