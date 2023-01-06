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1 час назад

Врачи рассказали, как правильно лечить ангину у детей

Секрет Фирмы

Дети — основные переносчики инфекций и вирусов. Они и сами частенько болеют, и в любой коллектив принести болячку могут. Одни болезни протекают легко, другие способны доставить немало хлопот. Одно из самых неприятных заболеваний — ангина или по-научному острый тонзиллит (тонзиллофарингит). Это воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур глотки.

Врачи рассказали, как правильно лечить ангину у детей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Ангина может иметь как вирусное, так и бактериальное происхождение, но на симптомы это не влияет. Обычно ребёнок начинает температурить, появляется боль в горле, которая усиливается при глотании, плюс воспаляются лимфоузлы.

Если вы заметили такие симптомы у ребёнка, нужно оставить его дома и вызвать врача. Он должен определить происхождение ангины и в случае бактериальной инфекции назначить антибиотики — вирусы они не лечат. Определяется возбудитель болезни с помощью экспресс-исследования мазка из зева на стрептококки группы A. Его можно даже в аптеке купить.

Обычно антибиотики назначают на срок не менее 10 дней, иначе велик риск рецидива или осложнений. Всё из-за того, что стрептококки способны поражать почки, сердце или суставы.

Вирусную ангину организм способен побороть самостоятельно. Тут нужно только лечить симптомы.

По словам педиатра, инфекциониста московской клиники «Огни Олимпа» Валентина Ковалёва, при ангине не стоит пытаться чем-то мазать воспалённые миндалины — при приёме антибиотиков организм и так справится, а при вирусной ангине — они бесполезны. А лишнее травмирование миндалин может привести к осложнениям.

Также врачи напоминают, что если ребёнок жалуется на односторонние боли, не может открыть рот или у него появился отёк в районе шеи, нужно срочно обратиться ко врачу.

Дети,Валентин Ковалев,
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