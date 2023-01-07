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1 час назад

Как распознать и лечить детский ротавирус

Секрет Фирмы

Заболевания, которые вызываются вирусами рода Rotavirus, бывают особенно опасны для маленьких детей из-за риска быстрого обезвоживания. Ротавирус, который ещё принято называть кишечным гриппом, передаётся через заражённые продукты питания или грязные бытовые предметы. Одним из главных симптомов болезни грязных рук является острый гастроэнтерит (воспаление желудка и тонкой кишки). На него приходится 30-60% всех кишечных инфекций у российских детей.

Как распознать и лечить детский ротавирус
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

К двум годам почти каждый ребёнок хотя бы раз переносит ротавирусную инфекцию, а более двух третей заболевают ей повторно. При заболевании возникают диарея, боли в животе, рвота, резкое повышение температуры. При этом всё может обходиться и двумя первыми признаками, причём они могут проявляться не сразу, а постепенно.

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Диарея обычно наблюдается при ротавирусе 3–7 дней, а рвота — 1–2 дня. На выздоровление детям требуется от 5 до 12 дней.

«Самое неприятное, что происходит с ребёнком при рвоте и поносе, — это обезвоживание, вызванное потерей жидкости и солей. Чем младше ребёнок, тем быстрее оно развивается и может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому важно с первых часов болезни наладить адекватное выпаивание», — объяснила заместитель главного врача клиники «Огни Олимпа» по педиатрии Ольга Евсейчик. Для этого подойдут вода, компоты, морсы и специальные регидранты, которые продают в аптеке. Ребёнку их сначала стоит давать небольшими порциями, каждые 5–10 минут, потом по возможности порции увеличить.

При повышении температуры до 38,5 градуса рекомендуется использовать жаропонижающее. В случае особо острых проблем врач пропишет противорвотное или противодиарейное средство. Ключевой момент — не допускать обезвоживания. А вот антибиотики при инфекционных диареях никак не помогут, потому что не действуют на вирусы.

Для профилактики ротавируса помимо обычного набора защитных мер (тщательно мыть руки, не купаться в неизвестных водоёмах, не пренебрегать термической обработкой продуктов) рекомендуется и вакцинация, которая проводится трижды с 6 до 32 недель жизни (первый раз препарат должны дать младенцу до 13-й недели). Она позволяет сделать течение болезни более лёгким.

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