«Дети-первенцы»: почему в жизни они успешней своих братьев и сестёр

Американский эксперт-психолог и автор книг по воспитанию детей Майкл Гроуз проанализировал за годы своей практики взаимоотношения разновозрастных детей в разных семьях и пришел к выводу, что очередность появления малышей на свет влияет на формирование их психики, взгляда на мир и на поведение.

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Он считает порядок рождения одним из самых сильных факторов, от которых зависит становление личности, наряду с генетикой, полом, темпераментом и стилем воспитания. Майкл Гроуз отмечает, что старшие дети, как правило, являются успешными учениками и лидерами, которые часто могут не только контролировать собственную жизнь, но и взять на себя ответственность за близких и друзей. Еще одна характерная черта многих старших детей – властность. Они также постоянно ищут одобрения, обычно отличаются перфекционизмом и нередко имеют больше общего с первенцами из других семей, чем с родными братьями и сестрами.

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Первенцы занимают особое место в семейной иерархии, уверяет американский писатель и журналист Джеффри Клугер:

«Они приходят в мир как единственная принцесса или принц своих родителей. Их чаще балуют, им чаще потакают, они растут с ощущением, что они находятся в центре семейной орбиты».

Став взрослыми, первенцы часто становятся руководителями. В опросе, проведенном в 2007 году компанией Vistage International, участвовали 1582 генеральных директора разных крупных предприятий и компаний. Около 43 процентов из них оказались в своих семьях первенцами. Другое исследование Vistage International показало, что первенцы на 55 процентов чаще, чем последующие дети, вырастают в основателей компаний и организаций. При этом они более консервативны как начальники и более требовательны к подчиненным. К таким первенцам, которые стали успешными руководителями, можно отнести, например, Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

Средние дети также могут добиться руководящих должностей, но вероятность этого составляет лишь 33 процента. Что касается самых младших братьев и сестер, то только 23 процента из них добираются до высоких постов. Большинство респондентов – 45 процентов – возглавляют компании из 150 и более сотрудников. Причем только три процента участвующих в опросе генеральных директоров были в семье единственным ребенком, большая же часть респондентов, 74 процента, воспитывались в семьях с двумя или четырьмя братьями и сестрами.

Джеффри Клугер обнародовал эту информацию в своей статье для популярного издания Times. При этом он заявил, что быть первенцем в семье – значит иметь много преимуществ: больше внимания родителей, отсутствие конкуренции до появления следующего ребенка, возможность активнее осваивать мир, проявлять лидерские качества, хотя бы на детской площадке. Все это помогает ему в дальнейшем не только отстаивать свое мнение, но и завоевывать более выигрышные позиции в карьере.

Согласно исследованию Career Builder, результаты которого были опубликованы в New York Times, первенцы, как правило, обладают более высоким уровенем интеллекта и получают более высокую зарплату, чем их младшие братья и сестры. Изучение особенностей интеллекта родных братьев и сестер велось в контрольных семьях в течение 50 лет. Результаты продемонстрировали, что средняя разница показателей IQ была незначительной – у старшего всего на три пункта выше, чем у ближайшего ребенка, – но зато значимой, ощутимой. Исследователи солидаризировались в том, что это связано с обстоятельством первородства, а не с биологическими причинами, такими как пренатальная среда.

В ходе исследования анализировались данные о порядке рождения, состоянии здоровья и об уровне интеллекта у 241 310 мужчин в возрасте 18 и 19 лет, родившихся с 1967-го по 1976 год. После поправки на условия, которые могут повлиять на баллы, включая уровень образования родителей, возраст матери при рождении ребенка и количество членов семьи, ученые обнаружили, что старшие дети набирают в среднем 103,2 балла, то есть примерно на 3 процента больше, чем вторые дети (100,3 балла), и на 4 процента больше, чем третьи дети (99).

Затем были изучены показатели интеллекта у 63 951 пары братьев, результаты оказались аналогичны. Различия в домашнем окружении не объясняют более высокие оценки старших братьев и сестер.

Возможно, три балла в тесте на IQ представляются не таким уж большим отрывом, однако эксперты утверждают, что это может стать переломным моментом для некоторых людей. Можно даже говорить о некоем кумулятивном эффекте, который, например, может выразиться в том, что человек поступит в элитный частный научный колледж, а не в менее эксклюзивное государственное учебное заведение.

Несмотря на то что исследование было проведено с участием только мужчин, ученые полагают, что сделанные выводы в равной степени относятся и к женщинам. «Поскольку пол мало влияет на показатели IQ, результаты почти наверняка применимы и к женщинам», – подытожил доктор Петтер Кристенсен, эпидемиолог из Университета Осло и ведущий автор исследования.

«Я считаю эти публикации самыми важными в этой области за 70 лет», – сказал Фрэнк Дж. Сэллоуэй, психолог из Института личностных и социальных исследований Калифорнийского университета в Беркли.

Доктор Саллоуэй, который не участвовал в исследовании, но написал редакционную статью, сопровождающую публикацию его итогов, добавил, что «раньше имелись некоторые основания сомневаться в этом эффекте, но теперь все сомнения устранены». Однако Джозеф Ли Роджерс, психолог из Университета Оклахомы и давний скептик таких соображений, убежден, что их нельзя считать окончательными.