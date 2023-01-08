С какого возраста отдавать ребенка в спорт

Многие родители стремятся уже с малолетства отдать свое чадо в какую-нибудь спортсекцию. А что, спорт - это здоровье, да и ребенок не шатается по подворотням.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Но, оказывается, существуют определённые сроки, когда ребенка можно отдавать в спорт. Об этом рассказала врач спортивной медицины Ирина Алексеева

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7 - 8 лет

Художественная гимнастика: скакалка, обруч, лента, булавы, мяч. Спортивная гимнастика: упражнения на бревне, брусьях, перекладине, коне, кольцах, опорный прыжок и т. д. Фигурное катание. Плавание.

8 - 9 лет

Единоборства: дзюдо, вольная и греко-римская борьба, кикбоксинг, самбо, бокс, киокусинкай, каратэ, тхэквандо, рукопашный бой и т. д. Легкая атлетика: бег, прыжки с разбега, метание копья, молота, диска, а также толкание ядра.

10 - 12 лет

Силовые виды спорта: бодибилдинг, тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг.

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- Эти сроки - по учебнику, так должно быть, - комментирует Ирина Алексеева. - Но на самом деле во все виды спорта сегодня набирают детей с четырех-пяти лет. Каждому виду спорта хочется выжить, обеспечить себя деньгами. А тем более, если есть спрос на спортивные услуги, почему бы их не предоставить. Сейчас тенденция такова, что детей стараются как можно раньше отдать на занятия спортом. А это плохо для развития ребенка. Вот я видела по телевизору, как мальчик в пять лет уже тяжелые гири таскает. А чрезмерная силовая нагрузка будет замедлять рост и развитие других детских мышц и систем. Представляете, какая нагрузка у этого мальчика будет на позвоночник и суставы, как будут намного быстрее закрываться ростовые зоны в костях? Все должно быть гармоничным.

Да и не только спорт, развитием ребенка начинают заниматься, еще когда он находится в материнской утробе, есть всяческие методики. То есть у младенца еще «космос в голове», а на него уже выливают множество программ ускоренного развития. И никто не задумывается: а надо ли это ребенку на самом деле? Мне кажется, мы начинаем вмешиваться не в свое дело, когда вводим зачатие в пробирке и вынашивание детей весом до 500 граммов. Если проследить их дальнейшую судьбу, столькие из них тяжело болеют, у стольких измененная психика…

Некоторые родители даже не прислушиваются к рекомендациям, что ребенку не нужно идти в спорт из-за уже существующих проблем со здоровьем Не хочу проводить параллели именно с такими детьми, но вот пища для размышлений: наблюдения показывают, что абсолютно здоровых детей сегодня практически нет. Я вижу причину в том же спорте, когда смотрю результаты углубленных медосмотров на допуск к определенным видам спорта. Вот ребенок допущен, но с условием медобследования - ортопед, кардиолог, УЗИ, окулист, невролог, аллерголог. Есть даже те, кто вовсе не допущен к занятиям спортом. А это дети до 17 лет!

А абсолютно здоровых - единицы. Почему так - плохая экология, пьющие родители, ускоренное развитие? Мне бы очень хотелось, чтобы родители, прежде чем приводить ребенка в спортсекцию, четко себе уяснили, что есть физкультура, а есть спорт. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок просто был здоров, весел и счастлив, то ему достаточно заниматься какими-то общеразвивающими упражнениями - на уровне два прихлопа, три притопа. Хотя и здесь нагрузка должна распределяться по правилам.