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2 часа назад

Диетолог: "Средний возраст для знакомства с роллами — 5—7 лет"

Реальное время

Предлагать детям съесть японские роллы из ресторанов можно с дошкольного возраста. Об этом "Газете.Ru" рассказала детский гастроэнтеролог, диетолог клиники "Ниармедик" на Симоновском валу Руслана Мухтасарова.

Диетолог: "Средний возраст для знакомства с роллами — 5—7 лет"
Фото: Реальное времяРеальное время

— Средний возраст для знакомства с роллами — 5—7 лет. Необходимо, чтобы ребенок умел достаточно хорошо пережевывать пищу, — отметила она.

Однако, если блюдо содержит в себе сырые и необработанные продукты, давать его ребенку не стоит. Во-первых, это может привести к заражению различными гельминтами. Во-вторых, сырые рыба и мясо иногда содержат в себе тяжелые металлы.

Васаби и имбирь также не следует употреблять в пищу детям. Из-за остроты может возникнуть расстройство пищеварительной системы.

Напомним, врачи предупредили россиян о том, что конфеты, содержащие алкоголь, могут привести не только к опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку "пустых" калорий, что в свою очередь грозит набором массы тела.

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