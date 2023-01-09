Что делать, если у ребенка язык примерз к железу

Ростовская область, 9 января 2023. DON24.RU. Морозы в Ростовской области продержатся почти до конца недели. Непривычно холодная погода может быть опасна не только переохлаждением организма и обморожениями, но и несчастными случаями, когда ребенок, исследуя этот мир, может коснуться и примерзнуть языком к качелям или другим железным конструкциям. Как безопасно отделить ребенка от железа и обойтись без вызова спасателей, пишет Газета.Ru.

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«Можно отогреть теплым дыханием. Сложить руки рупором и дышать на то место, где прилип язык. Чем больше людей это делает, тем больше потоков теплого воздуха, соответственно, ребенок быстрее освободится», — приводит источник слова спасателя международного класса, руководителя Школы безопасности WST Сергей Ковалева.

Также, по его словам, можно полить примерзший язык жидкостью. Подойдет любая: чай, газировка, сок. Главное, чтобы она не была горячей — можно обжечь ребенка.