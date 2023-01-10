Психолог объяснила, может ли мать не любить своего ребенка

Любовь матери к ребенку зависит от того, что она вкладывает в это понятие. Об этом рассказала врач и психолог Мария Забурмах.

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Она отметила, что у многих родителей были проблемы с их мамами и папами, поэтому они не умеют показывать свои чувства.

По словам психолога, если ребенок растет в холодной семье, с воспитанием через тумаки и окрики, то сам факт того, что его накормили в исполнении матери — уже любовь. Хотя при этом люди из благополучных семей обвинят такую мать в нелюбви к ребенку, передает РИАМО.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала, как родители должны выбирать подарок для ребенка. Родители должны отойти от практичности в подарке и сосредоточиться на том, чтобы доставить радость ребенку. Презент не должен осуществлять мечту взрослого человека, передает Nation news.