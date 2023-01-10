Бывает ли у маленьких детей кариес

На самом деле кариес у детей - это одно из самых распространённых хронических заболеваний в США. Но есть способы этого избежать.
Начать разрушаться могут начать даже самые маленькие зубы. Поэтому кариес может затронуть любого ребёнка.
Указывать на кариес могут белые пятна на зубах, а также пятна коричневого или чёрного цвета. Кроме того, если вы видите за зубах ямки, то это тоже признак того, что зуб разрушается.
В водопроводной воде содержится фтор. А он считается средством профилактики кариеса.
А как только у ребёнка появится первый зуб, нужно начинать его чистить пастой с фтором.
Чтобы избежать появления кариеса, не укладывайте ребёнка спать с бутылочкой. Но если всё-таки решили дать ему бутылку, то наполняйте её только водой.