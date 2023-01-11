Врач раскрыл опасности грыжи у детей

Почему грыжи образуются, в чем их опасность, и какие есть методы лечения, рассказал детский хирург, уролог-андролог, заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника» Виталий Чертюк.

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Грыжа у детей – это врожденное заболевание. Встречается оно у мальчиков и девочек в равной степени. Процент грыж у недоношенных младенцев гораздо выше, чем у тех, кто родился в срок. Чаще всего у детей бывает пупочная и паховая грыжи.

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Пупочная грыжа

Это самый распространенный вид грыж у детей. Нарушение появляется, если пупочное кольцо у ребенка своевременно не затянулось. Обычно отверстие пупочного кольца закрывается рубцовой тканью практически сразу после рождения ребенка. Брюшные мышцы ускоряют этот процесс, но если мышцы слабые, то внутренние органы могут смещаться при любом повышении внутрибрюшного давления. Например, пупок выпячивается, когда ребенок натужно плачет.

— Пупочную грыжу обычно выявляют в первый месяц жизни ребенка, — говорит Виталий Чертюк, — Если своевременно диагностировать пупочную грыжу, то есть большие шансы, что с ней можно справиться консервативно. При лечении применяются массажи, различные бандажи и способы заклеивания области пупка. Родителям рекомендуют чаще выкладывать ребенка на животик, чтобы укреплялись мышцы передней брюшной стенки.

Оперативное вмешательство обычно происходит в возрасте ближе к 4-6 годам, потому, что есть надежда, что мышцы укрепятся и грыжа пройдет самостоятельно. Однако, большинство грыж, которые не прошли до года, рано или поздно, все-таки подлежат операции.

В чем опасность?

Главная опасность заключается в защемлении грыжевого мешка, которое сопровождается резкой болью, тошнотой и рвотой, диареей и кровью в каловых массах. Если своевременно не помочь пациенту, у него будет некроз ущемленного органа, острая задержка газов и каловых масс. При этом грыжевое выпячивание становится напряженным, твердым на ощупь и болезненным. У детей ущемления происходят крайне редко, риск ущемления повышается с возрастом пациента, однако оперативное лечение лучше выполнять в детском возрасте, в виду использования менее травматических методик операции, более быстрого восстановления пациента, отсутствия необходимости использовать дополнительные материалы (сетки) для укрепления пупочного кольца.

Чтобы не допустить такого развития событий, врачи рекомендуют убрать грыжу при помощи оперативного вмешательства в возрасте до 7-8лет.

Операция при пупочной грыже

Это достаточно простая процедура, которая проводится под общим наркозом. Хирурги делают небольшой разрез в области пупка и ушивают расширенное пупочное кольцо. Выпяченный пупок при этом вправляется внутрь. В области надреза накладывают косметические швы, следов от операции не остается, т.к. пупок сам по себе является шрамом. Продолжительность операции составляет около 10-15 минут, пациента выписывают в тот же день.

Период реабилитации составляет около месяца – в это время запрещены физические нагрузки.

Паховая грыжа

Это тоже врожденное нарушение, которое чаще появляется у недоношенных детей. Причины появления этой разновидности грыжи у девочек и мальчиков похожи, но проявления заболевания разные.

У мальчиков. Паховая грыжа чаще встречается в первый год жизни, а также в возрасте 2-3 лет. Т.к. яички у мальчиков расположены снаружи, нарушение становится заметным раньше.

— Паховая грыжа у мальчиков формируется, когда яичко опускается в брюшную полость и проходит через паховый канал и влагалищный отросток брюшины в мошонку, — поясняет детский уролог, — Влагалищный отросток брюшины в норме должен зарасти к рождению. Если он не успел зарасти, это может привести либо к водянке яичка, либо к паховой грыже. При водянке отверстие остается небольшим и туда проникает только жидкость, при паховой грыже в эту область могут проваливаться и внутренние органы.

У девочек. Проявление заболевания становится заметным чаще в возрасте 2,5-3 и 5-7 лет – когда у детей меняются физические нагрузки. Как правило, это связано с детским садом или школой.

Во время внутриутробного развития через паховый канал проходит круглая связка матки. Когда она опустилась, влагалищный отросток должен затянуться. Если же отросток не успевает зарасти, туда могут проваливаться внутренние органы. Паховая грыжа у девочек может выступать в области половых губ или в паху – внизу живота.

Опасности паховой грыжи

Как и в случае с пупочной грыжей, опасность заболевания заключается в защемлении. Разница лишь в том, что пупочную грыжу проще диагностировать. Симптомы защемления: резкая боль в паховой области, вздутие живота, запор, рвота. Если не оказать пациенту своевременную помощь, может произойти некроз ущемленного органа (например, части кишечника, сальник или яичник), после чего отмершую часть придется удалить оперативным путем.

Операция при паховой грыже

В данном случае оперативное лечение – единственный способ решения проблемы.

— Паховую грыжу оперируют как открытым, так и лапароскопическим доступом. Лапароскопическая операция является малотравматичной и малоинвазивной, т. е. без надреза, — говорит врач «СМ-Клиника», — Делаются два прокола, и под контролем камеры ушивают влагалищный отросток. Никаких следов после такой операции не остается. Лапароскопическая операция обладает рядом преимуществ – отличный косметический результат, малая травматизация мягких тканей, отсутствие прямого воздействия и травматизации семенного кантика и его элементов, возможность выявления грыжи с контралатеральной стороны при обзоре.