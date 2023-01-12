«Отрицательной динамики нет»: Татьяна Тарасова рассказала о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сообщений об отрицательной динамике в состоянии фигуриста Романа Костомарова не поступало. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одной из столичных медучреждений.

— Да, он сейчас в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО, никаких новых сообщений о его самочувствии лично мне пока не поступало, но отрицательной динамики, слава богу, нет, — уточнила Тарасова.

Собеседница «ВМ» призналась, что постоянно созванивается с Ильей Авербухом, чтобы узнать о самочувствии фигуриста, за чью жизнь сейчас борются врачи.

Между тем в СМИ сообщили о том, что Костомаров находится в коме.

По неподтвержденной информации, перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и отказывался от лечения. В качестве профилактики Костомаров купался в проруби.

Кроме того, фигурист продолжал выступать в ледовых шоу, несмотря на плохое самочувствие.

У знаменитого спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату ЭКМО. Однако тесты на коронавирус и грипп у Костомарова отрицательные. Кроме того, в СМИ появилась информация, что фигурист впал в кому.

СМИ сообщают, что 45-летнего спортсмена привезли в одну из московских больниц 10 января в 00:30, однако утром его состояние ухудшилось. На данный момент специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое. Фигуриста также подключили к аппарату ИВЛ.