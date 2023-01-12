Почему не стоит быть уклончивыми при общении с детьми

«Чтобы ребёнок вас услышал и понял, что вы от него хотите, не стоит говорить уклончиво. Фразы вроде «Давай соберём твои игрушки!» — бессмысленны. Чтобы вас услышали, следует сказать: «Собери свои игрушки», — посоветовала специалист в интервью «Газете.Ru».