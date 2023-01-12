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3 часа назад

Психолог Дербенёва порекомендовала родителям не быть уклончивыми при общении с детьми

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Психолог, сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва дала рекомендации родителям на предмет того, как договориться с ребёнком дошкольного возраста.

Почему не стоит быть уклончивыми при общении с детьми
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Чтобы ребёнок вас услышал и понял, что вы от него хотите, не стоит говорить уклончиво. Фразы вроде «Давай соберём твои игрушки!» — бессмысленны. Чтобы вас услышали, следует сказать: «Собери свои игрушки», — посоветовала специалист в интервью «Газете.Ru».

Также Дербенёва предложила родителям использовать позитивные указания, призывающие к действию.

«Если вы хотите быть услышанными, то фразу «Не залезай на кухонный стол» следует заменить на «Слезь со стола», — отметила психолог.

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