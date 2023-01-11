Педиатр рассказала, как одевать ребенка зимой

«Первый слой — это нательный. Для самых маленьких — это памперс, ползунки, распашонки или термокостюм и лёгкий чепчик из натуральных материалов. Второй слой — это костюм или комбинезон из шерсти или флиса, свободно облегающий тело ребёнка, и носки. Третий слой — тёплая зимняя шапка, мембранный комбинезон или конверт», — объяснила педиатр.