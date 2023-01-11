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3 часа назад

Врач-педиатр Назарова рассказала, как одевать ребёнка в зимний период

RT на русском

Врач-педиатр Ирина Назарова рассказала, что ребёнка в зимний период нужно одевать на один слой теплее по сравнению со взрослыми. Об этом пишет Life.ru.

Педиатр рассказала, как одевать ребенка зимой
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Первый слой — это нательный. Для самых маленьких — это памперс, ползунки, распашонки или термокостюм и лёгкий чепчик из натуральных материалов. Второй слой — это костюм или комбинезон из шерсти или флиса, свободно облегающий тело ребёнка, и носки. Третий слой — тёплая зимняя шапка, мембранный комбинезон или конверт», — объяснила педиатр.

Также она посоветовала учитывать фактор активности ребёнка и не одевать его слишком тепло.

Дети,Ирина Назарова,
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