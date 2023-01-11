Россиянам рассказали о самых полезных фруктах для детей

Фрукты полезны для детей, но какие именно полезнее остальных? Этим вопросом часто задаются родители, и на него решила ответить врач-педиатр Дарья Башкутова. Она напомнила, что детям очень важно правильно и сбалансированно питаться, чтобы расти и развиваться. Кроме этого, важно поддерживать иммунитет, поэтому фрукты и ягоды в рационе просто необходимы.
«В первую очередь обратить внимание нужно на цитрусовые, особенно на лимон, апельсин и грейпфрут. В них содержится достаточное количество витамина С, который необходим в период простудных заболеваний. Благоприятно воздействует витамин С и на слизистые, помогая отхождению слизи из дыхательных путей во время болезни», — рассказала она.
Врач напомнила, что детям очень полезны яблоки и груши, поскольку они богаты пищевыми волокнами пектина. Это вещество улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
«Похвастаться большим содержанием пищевых волокон может и ананас. В нём также много микроэлементов, среди них калий, цинк, железо, кальций, йод и марганец. Отличительное свойство ананаса — содержание фермента бромелайна, который расщепляет белки и оказывает противовоспалительный эффект», — добавила она.
Также полезны детям киви, гранат, хурма, а также ягоды: чёрная смородина, облепиха и черноплодная рябина.
«Все эти фрукты, ягоды и плоды, кроме того, имеют низкое содержание сахара, но достаточное количество витаминов и микроэлементов. Напоминаю, употреблять фрукты рекомендуется с утра после пары стаканов воды или за полчаса до предстоящего обеда», — резюмировала педиатр.