Россиянам рассказали о самых полезных фруктах для детей

Фрукты полезны для детей, но какие именно полезнее остальных? Этим вопросом часто задаются родители, и на него решила ответить врач-педиатр Дарья Башкутова. Она напомнила, что детям очень важно правильно и сбалансированно питаться, чтобы расти и развиваться. Кроме этого, важно поддерживать иммунитет, поэтому фрукты и ягоды в рационе просто необходимы.