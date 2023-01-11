Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали о самых полезных фруктах для детей

Секрет Фирмы

Фрукты полезны для детей, но какие именно полезнее остальных? Этим вопросом часто задаются родители, и на него решила ответить врач-педиатр Дарья Башкутова. Она напомнила, что детям очень важно правильно и сбалансированно питаться, чтобы расти и развиваться. Кроме этого, важно поддерживать иммунитет, поэтому фрукты и ягоды в рационе просто необходимы.

Россиянам рассказали о самых полезных фруктах для детей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«В первую очередь обратить внимание нужно на цитрусовые, особенно на лимон, апельсин и грейпфрут. В них содержится достаточное количество витамина С, который необходим в период простудных заболеваний. Благоприятно воздействует витамин С и на слизистые, помогая отхождению слизи из дыхательных путей во время болезни», — рассказала она.

Врач напомнила, что детям очень полезны яблоки и груши, поскольку они богаты пищевыми волокнами пектина. Это вещество улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

«Похвастаться большим содержанием пищевых волокон может и ананас. В нём также много микроэлементов, среди них калий, цинк, железо, кальций, йод и марганец. Отличительное свойство ананаса — содержание фермента бромелайна, который расщепляет белки и оказывает противовоспалительный эффект», — добавила она.

Также полезны детям киви, гранат, хурма, а также ягоды: чёрная смородина, облепиха и черноплодная рябина.

«Все эти фрукты, ягоды и плоды, кроме того, имеют низкое содержание сахара, но достаточное количество витаминов и микроэлементов. Напоминаю, употреблять фрукты рекомендуется с утра после пары стаканов воды или за полчаса до предстоящего обеда», — резюмировала педиатр.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители