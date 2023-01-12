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3 часа назад

Просто миф. Психолог заявил, что материнского инстинкта не существует

Секрет Фирмы

Полюбить человека только потому, что вы его только что родили, просто невозможно, считает суровый клинический психолог Станислав Самбурский. И вообще, по его словам, «материнский инстинкт» — это просто миф. Инстинктом принято называть невероятную любовь матери к ребёнку, но на самом деле только что родившие чувствуют прилив любви из-за гормона окситоцина, который как раз отвечает за чувство нежности и активно вырабатывается после родов.

Психолог заявил, что материнского инстинкта не существует
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Если новоиспеченным мамам кажется, что они полюбили своего ребёнка сразу после рождения, как только взяли на руки, это не совсем так, предупредил психолог. Окситоцин, который даёт чувство любви и нежности, вырабатывается в том числе для того, чтобы помочь организму справиться с послеродовой болью.

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«И это, понятно, совершенно никак не связано с любовью», — сказал Самбурский.

Материнским инстинктом обычно называют базовые понятия о материнстве и родительстве, то есть заботу, терпеливость, защиту. А любовь к этому инстинкту не относится и невозможна «сама по себе»: она выращивается постепенно, и это абсолютно нормально, полагает психолог.

Поэтому, если вы молодая мама и не чувствуете безусловной любви к младенцу, с вами всё в порядке. Психолог рассказал, что матери массово идут к психотерапевтам, спрашивая, что с ними не так и почему они не чувствуют любви к своим детям. Если такой вопрос возник, Самбурский посоветовал просто успокоиться.

«Чаще всего те, кто говорят, что полюбили своего ребенка сразу, просто выдают желаемое за действительное. Смотря на ребенка в колыбели, они умиляются ему, но это не имеет ничего общего с любовью», — рассказал клинический психолог. «Материнского инстинкта нет. Всё, что понимается под этим понятием, — социокультурный фактор», — заявил психолог.

Он привёл в пример страны, где матери готовы отдавать и практически продавать своих дочерей в жены с 10 лет. С понятием материнского инстинкта эта традиция явно не уживается.

«Материнский инстинкт — это культурная особенность каждого народа, которая "приправлена" эволюционными фишками в виде заботы и защиты потомства», — заключил эксперт.

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