Психолог заявил, что материнского инстинкта не существует

Полюбить человека только потому, что вы его только что родили, просто невозможно, считает суровый клинический психолог Станислав Самбурский. И вообще, по его словам, «материнский инстинкт» — это просто миф. Инстинктом принято называть невероятную любовь матери к ребёнку, но на самом деле только что родившие чувствуют прилив любви из-за гормона окситоцина, который как раз отвечает за чувство нежности и активно вырабатывается после родов.

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Если новоиспеченным мамам кажется, что они полюбили своего ребёнка сразу после рождения, как только взяли на руки, это не совсем так, предупредил психолог. Окситоцин, который даёт чувство любви и нежности, вырабатывается в том числе для того, чтобы помочь организму справиться с послеродовой болью.

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«И это, понятно, совершенно никак не связано с любовью», — сказал Самбурский.

Материнским инстинктом обычно называют базовые понятия о материнстве и родительстве, то есть заботу, терпеливость, защиту. А любовь к этому инстинкту не относится и невозможна «сама по себе»: она выращивается постепенно, и это абсолютно нормально, полагает психолог.

Поэтому, если вы молодая мама и не чувствуете безусловной любви к младенцу, с вами всё в порядке. Психолог рассказал, что матери массово идут к психотерапевтам, спрашивая, что с ними не так и почему они не чувствуют любви к своим детям. Если такой вопрос возник, Самбурский посоветовал просто успокоиться.

«Чаще всего те, кто говорят, что полюбили своего ребенка сразу, просто выдают желаемое за действительное. Смотря на ребенка в колыбели, они умиляются ему, но это не имеет ничего общего с любовью», — рассказал клинический психолог. «Материнского инстинкта нет. Всё, что понимается под этим понятием, — социокультурный фактор», — заявил психолог.

Он привёл в пример страны, где матери готовы отдавать и практически продавать своих дочерей в жены с 10 лет. С понятием материнского инстинкта эта традиция явно не уживается.