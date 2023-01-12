Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Логопедическая методика: как с её помощью дети учат английский

Eva.ru

Частая жалоба родителей: ребенок изучает язык в школе и с репетитором, но уровень знаний остается низким. Чтобы этого избежать, многие стремятся начать обучение английскому как можно раньше. Вместе с Марией Елисеевой, педагогом с 20-летним стажем, логопедом-дефектологом, мы выяснили, как сделать уроки максимально эффективными.

Логопедическая методика: как с ее помощью дети учат английский
Фото: Eva.ruEva.ru

Принцип изучения английского по логопедической методике

Видео дня

Когда логопед занимается с ребенком, его первая задача — научить «понимать» язык. То есть заложить у малыша связи: как предмет или действие соотносятся со словом. Эта тактика успешно применима и в обучении иностранному языку, считает Мария Елисеева. На ней основана одна из авторских методик педагога. В процессе занятия необходимо 80% времени говорить на английском и «включать» все органы чувств ребенка. Для этого используются визуальные материалы: карточки, презентации, видео. Комплекс действий — дети слушают песни и выполняют движения, иллюстрирующие их содержание. Важно фокусировать внимание на ключевых словах в речи, выделять их артикуляцией, сопровождать жестами и мимикой.

К примеру, говорить «big» не нейтрально, а низким голосом, передавая значение «большой». Так ребенку легче усвоить и закрепить материал, и у него начинают формироваться связи. Если взрослый ребенок требует перевод, то используется точечный перевод. Например, ранее ребенок изучил и запомнил слово «дерево» — «tree». Теперь педагог говорит: «It's a tall tree, высокое, tall», — сохраняя эмоциональные ярлыки и интонации. Ребенок сразу реагирует на незнакомое слово, требует перевод. И так запоминает его.

Плюсы подхода

Логопедическая методика имеет целый ряд преимуществ перед классической моделью:
  • позволяет освоить язык на более глубоком уровне. Ребенок учится сразу понимать, а не просто знать английский. Понимание это естественное, речь — осмысленная, а не механическая;
  • освоение английского происходит через игровые техники. Ребенок испытывает больше интереса к обучению и глубже вовлекается в процесс;
  • известная аксиома — все, что заучивается, очень быстро «выветривается». Например, английскую грамматику дети зубрят годами, но все равно путаются в ней и постоянно забывают. При использовании логопедической методики они усваивают её естественно, знания закрепляются в подкорке.

При таком подходе результаты проявляются медленнее, чем при классическом, где упор сделан на зубрежку. Но полученные на выходе умения с лихвой компенсируют ожидание.

Польза метода для родителей

Учить ребенка английскому по логопедической методике можно самостоятельно. Родитель — самый большой авторитет для ребенка. Доверие к нему улучшает качество и результат обучения, ведь малыш находится в комфортной обстановке: может расслабиться, не стесняется задать вопрос. Методика подходит и для малышей, и для ребят постарше. Это позволяет, к примеру, одновременно обучать несколько детей. Словом, логопедическая методика — оптимальный вариант для родителей, которые хотят, чтобы ребенок по-настоящему овладел языком. Именно это, а не оценки за зубрежку, будет полезно ему в будущем. Фото: свободные интернет-источники

Дети,Мария Елисеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители