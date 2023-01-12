Логопедическая методика: как с ее помощью дети учат английский

Частая жалоба родителей: ребенок изучает язык в школе и с репетитором, но уровень знаний остается низким. Чтобы этого избежать, многие стремятся начать обучение английскому как можно раньше. Вместе с Марией Елисеевой, педагогом с 20-летним стажем, логопедом-дефектологом, мы выяснили, как сделать уроки максимально эффективными.
Когда логопед занимается с ребенком, его первая задача — научить «понимать» язык. То есть заложить у малыша связи: как предмет или действие соотносятся со словом. Эта тактика успешно применима и в обучении иностранному языку, считает Мария Елисеева. На ней основана одна из авторских методик педагога. В процессе занятия необходимо 80% времени говорить на английском и «включать» все органы чувств ребенка. Для этого используются визуальные материалы: карточки, презентации, видео. Комплекс действий — дети слушают песни и выполняют движения, иллюстрирующие их содержание. Важно фокусировать внимание на ключевых словах в речи, выделять их артикуляцией, сопровождать жестами и мимикой.
К примеру, говорить «big» не нейтрально, а низким голосом, передавая значение «большой». Так ребенку легче усвоить и закрепить материал, и у него начинают формироваться связи. Если взрослый ребенок требует перевод, то используется точечный перевод. Например, ранее ребенок изучил и запомнил слово «дерево» — «tree». Теперь педагог говорит: «It's a tall tree, высокое, tall», — сохраняя эмоциональные ярлыки и интонации. Ребенок сразу реагирует на незнакомое слово, требует перевод. И так запоминает его.
При таком подходе результаты проявляются медленнее, чем при классическом, где упор сделан на зубрежку. Но полученные на выходе умения с лихвой компенсируют ожидание.
Учить ребенка английскому по логопедической методике можно самостоятельно. Родитель — самый большой авторитет для ребенка. Доверие к нему улучшает качество и результат обучения, ведь малыш находится в комфортной обстановке: может расслабиться, не стесняется задать вопрос. Методика подходит и для малышей, и для ребят постарше. Это позволяет, к примеру, одновременно обучать несколько детей. Словом, логопедическая методика — оптимальный вариант для родителей, которые хотят, чтобы ребенок по-настоящему овладел языком. Именно это, а не оценки за зубрежку, будет полезно ему в будущем. Фото: свободные интернет-источники