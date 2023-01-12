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1 час назад

Когда ребёнку лучше возвращаться в коллектив после болезни?

Сибмеда

Профессор Кешишян рассказала, что поможет ребёнку справиться с инфекцией быстрее, и когда ему лучше возвращаться в детский коллектив после болезни – так, чтобы не нести рисков для других детей и предоставить иммунной системе оптимальные условия для адаптации.

Когда ребёнку лучше возвращаться в коллектив после болезни?
Фото: СибмедаСибмеда

На вопросы ответила руководитель отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Елена Кешишян.

Специалист пояснила, что для борьбы с вирусом ребёнку необходимо не так много: обильное питьё, дробное кормление, жаропонижающие препараты при температуре свыше 38,5 градусов, регулярная влажная уборка и проветривание помещения. Если всё это обеспечить – ребёнок быстрее пойдёт на поправку.

Как только малыш начинает выздоравливать – следует добавить прогулки на свежем воздухе. Они противопоказаны только на ранней стадии болезни, когда у ребёнка высокая температура и иммунитет все силы тратит на борьбу с вирусом. Но когда болезнь отступает, а температура становится ниже 37,5 градусов, можно и нужно выходить на улицу: свежий воздух поможет побороть вирус окончательно и укрепит иммунитет:

"Наблюдение у врача обязательно на всех этапах болезни. Важно не пропустить осложнения, которые могут возникнуть на фоне вирусной инфекции".

В детский коллектив, по словам врача, лучше возвращаться в период выздоровления: когда хорошее самочувствие вернулось к пациенту, но остаточные симптомы болезни ещё есть. После трёх-пяти дней болезни вирус уже не активен, и ребёнок становится не заразным для окружающих. Важно дать иммунной системе, находящейся на пике своей активности, приспособиться к естественным условиям. Только так можно сформировать иммунную систему, которая не позволит ребёнку в дальнейшем часто болеть.

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