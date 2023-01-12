Смотрим на игры и жесты. Как сразу выявить у ребенка аутизм

Родители могут поначалу не подозревать, что у их ребёнка аутизм, хотя признаки заболевания проявляются ещё на первом году жизни. Чем раньше они заметят проблемы, тем больше у них будет времени подготовить своё чадо к контакту с внешним миром. Дефектолог и поведенческий аналитик Султанна Сейдосманова отметила, что годовалые аутисты по какой-то причине не пользуются указательным жестом, как это делают другие малыши.

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По словам дефектолога, ребёнок с аутизмом не поддерживает эмоциональный контакт с родителями. То есть он не улыбается, не выражает голосом удовольствие, не интересуется игрушками. Также насторожиться стоит, если ребёнок ближе к году не делает указательных жестов.

Обычно примерно в восемь месяцев малыш уже должен реагировать на своё имя. Если он даже не смотрит в ответ на обращение, то нужно уже идти к специалистам. В 18 месяцев аутизм проявляется в непонимании речи. Такой ребёнок также не умеет повторять за действиями взрослых.

В два года аутист не проявляет социального интереса к сверстникам или вообще избегает их, отметила Сейдосманова. Также такой человек медленно накапливает словарный запас — его к этому возрасту может и вообще не быть.