Психолог назвал признаки игровой зависимости у ребенка

«Если вы заметили, что ваш ребёнок слишком много времени проводит в играх, что на просьбы отложить смартфон он реагирует неадекватно, обратитесь к специалисту. Не пытайтесь силой и запретами повлиять. Это может привести к ухудшению отношений и снижению доверительной привязанности», — заключил Самбурский.