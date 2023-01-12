Психолог назвал признаки игровой зависимости у ребенка

Бизнес-психолог, клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, как распознать игровую зависимость у ребёнка и что делать, чтобы её не допустить.
Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам эксперта, зависимость может вызвать любое действие, которое связано с центром вознаграждения в нашем мозгу.
«Игры на телефоне — это про удовольствие и центр вознаграждений. Как правило, игровые приложения на смартфоне очень простые, но при этом затягивающие», — отметил психолог.
Мозг ребёнка наименее приспособлен к анализу, поэтому, когда находится простой путь стимулировать центры вознаграждения, он будет по нему идти.
По словам психолога, дети, которые ещё «пешком под стол ходят», попадают в игровую зависимость по вине родителей.
В случае с детьми школьного возраста, они часто становятся зависимыми потому, что «модно» быть продвинутыми, уверен психолог.
«Если вы заметили, что ваш ребёнок слишком много времени проводит в играх, что на просьбы отложить смартфон он реагирует неадекватно, обратитесь к специалисту. Не пытайтесь силой и запретами повлиять. Это может привести к ухудшению отношений и снижению доверительной привязанности», — заключил Самбурский.