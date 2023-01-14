Как нельзя хвалить детей

Похвала может стимулировать ребенка делать добрые дела и становиться лучше, а может, напротив, расхолаживать. Именно поэтому о том, как правильно поддерживать начинания и чего точно нельзя допускать, спорят родители, педагоги и все, кто работает с детьми. "Рамблер" публикует советы специалиста — психолога Вероники Сысоевой.

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По мнению эксперта, хвалить детей не стоит никак. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали две группы детей: одни рисовали просто так, а другие за похвалу. Те, кого не хвалили, после эксперимента продолжили рисовать и научились делать это лучше. А дети, которые рисовали за похвалу, перестали забросили это занятие, рассказывает Вероника Сысоева.

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Вывод здесь такой: когда мы хвалим своих детей, мы убиваем их мотивацию что-либо делать. Наша задача — раскрыть интересы и таланты ребёнка, помочь ему реализоваться в этом мире. Поэтому ни хвалить, ни ругать ребенка не рекомендуется. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Как в таком случае реагировать на успехи и новые начинания детей? По мнению Вероники Сысоевой, важно показывать, что вы их любите, направлять, помогать раскрывать таланты, помогать совершенствоваться и приобретать новые навыки.

Ничего, кроме как любить, по отношению к своим детям делать не следует, считает Вероника.

Психолог подчеркивает: нельзя не только хвалить детей, но и ругать. Стратегия воспитания с помощью кнута и пряника формирует, как у собаки Павлова, рефлекс: "Когда другим нравится, что я делаю, это хорошо, я хороший. Когда не нравится — я плохой". Человек начинает думать, что существуют только эти две возможности.

Ребенок будет стараться быть хорошим: интуитивно, на уровне подсознания, это делают даже злодеи. А заложат эту установку, получается, родители. Ребенок будет считать, что должен стремиться что-то делать не для себя и своего развития, а для других — чтобы им понравилось, чтобы быть хорошим в глазах окружающих. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

По словам Вероники Сысоевой, запустить такое поведение может еще один подсознательный механизм. Дело в том, что, когда родители ругают ребенка, он чувствует, что его не любят. Когда хвалят — наоборот. А в остальное время, получается, ни то, ни другое. И дети стараются делать все, чтобы их любили всегда.