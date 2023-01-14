Как нельзя хвалить детей

Похвала может стимулировать ребенка делать добрые дела и становиться лучше, а может, напротив, расхолаживать. Именно поэтому о том, как правильно поддерживать начинания и чего точно нельзя допускать, спорят родители, педагоги и все, кто работает с детьми. "Рамблер" публикует советы специалиста — психолога Вероники Сысоевой.
По мнению эксперта, хвалить детей не стоит никак. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали две группы детей: одни рисовали просто так, а другие за похвалу. Те, кого не хвалили, после эксперимента продолжили рисовать и научились делать это лучше. А дети, которые рисовали за похвалу, перестали забросили это занятие, рассказывает Вероника Сысоева.
Как в таком случае реагировать на успехи и новые начинания детей? По мнению Вероники Сысоевой, важно показывать, что вы их любите, направлять, помогать раскрывать таланты, помогать совершенствоваться и приобретать новые навыки.
Ничего, кроме как любить, по отношению к своим детям делать не следует, считает Вероника.
Психолог подчеркивает: нельзя не только хвалить детей, но и ругать. Стратегия воспитания с помощью кнута и пряника формирует, как у собаки Павлова, рефлекс: "Когда другим нравится, что я делаю, это хорошо, я хороший. Когда не нравится — я плохой". Человек начинает думать, что существуют только эти две возможности.
По словам Вероники Сысоевой, запустить такое поведение может еще один подсознательный механизм. Дело в том, что, когда родители ругают ребенка, он чувствует, что его не любят. Когда хвалят — наоборот. А в остальное время, получается, ни то, ни другое. И дети стараются делать все, чтобы их любили всегда.