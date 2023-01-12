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1 час назад

Психолог назвал способ сгладить «синдром пустого гнезда» после отъезда детей

Мослента

Способ сгладить «синдром пустого гнезда» после отъезда повзрослевших детей назвал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов.

Как сгладить «синдром пустого гнезда» после отъезда детей
Фото: МослентаМослента

«Это не медицинский диагноз, а целый набор эмоций родителей, чьи дети выросли и уехали учиться, вступили в брак или просто стали жить отдельно. Появляется ощущение, что дом опустел, как гнездо, которое покинули выросшие птенцы. Родители могут испытывать растерянность, ощущение потери и пустоты, печаль, скуку, тревожность, чувство одиночества, страх и волнение за ребенка, возможностей регулярно заботиться о котором стало гораздо меньше», — пояснил психолог.

Наиболее тяжело это переживают детоцентрические родители, смысл жизни которых сводится к выполнению родительской функции, отметил он. Особенно часто это встречается у людей, воспитывающих ребенка в одиночку.

По словам Долгова, важно помнить о других своих потребностях и обязанностях: кроме того, что вы родитель, вы еще муж/жена, врач, учитель, сталевар, собиратель марок, любитель сериалов, спортсмен, футбольный болельщик, друг. Поэтому во избежание сильных негативных переживаний следует найти занятия по интересам, уделять больше времени своему партнеру, а, если человек одинок, самое время начинать налаживать свою личную жизнь, заверил специалист.

Ранее психолог перечислила мешающие выйти замуж факторы. Специалист выделила пять главных причин.

Дети,Денис Долгов,
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