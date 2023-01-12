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2 часа назад

3 фразы, которые могут разрушить детскую психику

WomanHit.ru

Общение с ребенком не всегда дается родителям легко. Часто взрослые говорят такие вещи, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка крайне негативным образом. Мы собрали топ опасных фраз, которые детские психологи рекомендуют забыть и не произносить в присутствии ребенка.

3 фразы, которые могут разрушить детскую психику
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Почему ты все время все теряешь? Больше ничего не куплю!»

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Согласитесь, даже взрослые не всегда могут уследить за вещами, что уж говорить о детях, особенно о младших школьниках. Родители нередко не могут скрыть разочарования ребенком и выражают его прямо при ребенке, не фильтруя то, что собираются сказать. Важно понимать, что для ребенка разочарование в нем родителей — страшный удар. Он расстроен точно так же, как и вы, но его тревога усиливается из-за негатива со стороны взрослых. Способна ли детская психика выдержать такой напор? Психологи не уверены. Вместо очередного потока оскорблений и угроз присоединитесь к чувствам ребенка, даже самое сильное расстройство с вашей стороны не должно передаваться ребенку.

«Ты чего, опять боишься?»

Упрек в сторону ребенка никак нельзя считать положительным поведением взрослого. Тем не менее родители не знают, как справиться с неловкостью, когда приходится иметь дело с яркими чувствами малыша, страх — одно из этих чувств. Когда родитель упрекает ребенка за его естественные реакции, да еще и в присутствии важных для ребенка людей, например, друзей, он заставляет ребенка учиться прятать свои чувства. В будущем такая привычка может привести к серьезным психологическим расстройствам и нервным срывам. Вы же этого не хотите?

«Будешь плохо себя вести, я тебя брошу»

Наверное, самая страшная фраза в жизни ребенка. Родитель — оплот спокойствия и представляет собой главного защитника для ребенка. Лишиться покровительства взрослого для ребенка является синонимом смерти, а отсюда уже появляется настоящий животный страх. Стоит ли говорить, насколько серьезно этот страх может сказаться на неустойчивой психике? Став старше, ребенок, который слышал подобные фразы в свой адрес, может столкнуться с отношениями, где будет нездоровая привязанность к партнеру, а абьюзеры просто обожают таких людей. Будьте внимательнее с тем, что вы собираетесь сказать ребенку.

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